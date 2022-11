La rumeur d’hier est confirmée aujourd’hui : la maison mère de Facebook et Instagram annonce supprimer près de 13% de ses effectifs, soit un licenciement massif de 11.000 personnes environ. La répartition géographique des suppressions de postes n’est pas encore précisée.

« Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta », s’exprime le patron de la société, Mark Zuckerberg, dans un message en interne. « Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et comment nous en sommes arrivés là. Je sais que c’est difficile pour tout le monde et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés. »

Il est également confirmé que les nouvelles embauches seront gelées au sein de Meta jusqu’à la fin mars 2023 au moins, comme l’indiquait déjà le quotidien Wall Street Journal.

On sait par ailleurs que les personnes licenciées de chez Meta aux Etats-Unis recevront seize semaines de salaire de base ainsi que deux semaines additionnelles de salaire pour chaque année de service. Il est aussi prévu que l’entreprise couvre leur assurance santé pendant six mois.