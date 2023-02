Après avoir annoncé 11 000 suppressions de postes en novembre dernier, Meta n’en a visiblement pas encore fini avec les licenciements. Le Washington Post rapporte que la maison mère de Facebook pourrait en supprimer des milliers d’autres dans le cadre d’un effort de réorganisation. Selon une source proche du dossier « Meta prévoit de pousser certains dirigeants dans des rôles de niveau inférieur sans subordonnés directs, aplatissant les couches de gestion entre le PDG Mark Zuckerberg et les stagiaires de Meta. »

Mark Zuckerberg a tenu lui-même un discours similaire ce mois-ci face aux investisseurs en déclarant : « Nous avons clôturé l’année dernière avec des licenciements difficiles et la restructuration de certaines équipes. Lorsque nous avons fait cela, j’ai dit clairement que c’était le début de notre objectif d’efficacité et non la fin ». Le patron de Meta a proclamé 2023 « année de l’efficacité » et promis aux investisseurs qu’il réduirait les cadres intermédiaires et accélérerait la prise de décision de l’entreprise.

Selon le Washington Post, les réductions de postes devraient viser toutes les divisions dans le monde entier mais « affecter de manière disproportionnée les travailleurs occupant des postes non liés à l’ingénierie ». La rétrogradation de cadres à des échelons de responsabilité inférieurs serait vu comme un bon moyen de les pousser à la démission.