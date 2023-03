Le Washington Post avait vu juste en annonçant le mois dernier une nouvelle vague massive de licenciements à venir chez Meta. Après avoir annoncé la suppression de 11 000 postes en novembre dernier, le PDG Mark Zuckerberg a confirmé mardi dans un message interne intitulé « Mise à jour sur l’année d’efficacité de Meta » des décisions encore plus drastiques.

« Dans les mois à venir, nos dirigeants vont annoncer des plans de restructuration afin de mettre à plat notre organisation, annulant les projets dont la priorité est moindre, et réduisant les embauches », fait savoir le PDG. « A l’échelle mondiale, nous projetons de réduire nos effectifs à hauteur de 10.000 postes et de faire disparaître 5.000 postes actuellement non occupés et pour lequel il n’y aura pas de recrutement. Ce sera difficile, mais il n’existe pas de moyen de contourner cela ».

Le détail des postes supprimés sera annoncé fin avril et les licenciements seront opérés d’ici la fin 2023. Au terme de ce nouveau plan Meta aura amputé de près d’un quart ses effectifs.Une volte-face après les embauches massives pendant la pandémie. Le nombre d’employés, qui était passé de 48 000 en mars 2020 à 87 000 en septembre 2022 selon des chiffres de CRN, devrait donc redescendre autour de 66 000.

Selon les documents réglementaires transmis à la SEC, le coût du plan est estimé entre 3 et 5 milliards de dollars. Meta vise une réduction de ses dépenses de 3 milliards de dollars dès 2023. La société mère de Facebook et Instagram souffre depuis l’an dernier du ralentissement de la publicité en ligne. Son chiffre d’affaires a diminué de 1% en 2022 par rapport à 2021 à 116 milliards de dollars.

Pour Mark Zuckerberg, la décision est justifiée par la nécessité de faire de Meta « une meilleure entreprise technologique » et « d’améliorer nos performances financières dans un environnement difficile, afin que nous puissions mener à bien notre vision de long terme ».

Le tri dans les projets non prioritaires se poursuit avec notamment l’annonce cette semaine de l’arrêt de l’expérimentation sur l’intégration des NFT. Mais le groupe sera surtout scruté sur l’évolution de son grand projet de métavers dans lequel il a lourdement investi sans grand résultat.