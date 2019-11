Matthieu Audrain prend la direction commerciale Auvergne Rhône-Alpes de Jaguar Network et rejoint de ce fait les équipes de Jean-Christophe Alaire, directeur commercial et développement stratégique France.

« Matthieu Audrain rejoint l’aventure Jaguar Network avec pour principale mission de renforcer nos équipes commerciales Auvergne Rhône-Alpes », explique Jean-Christophe Allaire dans un communiqué. « Son rôle est d’accompagner les entreprises de taille intermédiaires et les grands comptes régionaux du secteur public et privé dans leurs projets de transformation digitale et de mutation de leurs infrastructures IT. Ses 20 ans d’expérience B2B dans ce secteur, son sens du résultat et du challenge et sa maîtrise des enjeux stratégiques des entreprises en font le profil idéal pour porter nos objectifs de croissance à l’horizon 2022. »

Diplômé de l’école de Management de Grenoble (EMG) et titulaire d’un Master en Marketing d’HEC Paris, Matthieu Audrain a occupé des postes clés dans le secteur de l’intégration IT. Directeur commercial régional chez NXO (ex-NextiraOne) pour les régions Centre Est, Rhône-Alpes et Sud Est, puis directeur régional NXO du centre de profit associé jusqu’en 2019, il a piloté de nombreuses transformations digitales. Avant de rejoindre NextiraOne en 2001, il a été ingénieur d’affaires chez Xerox.

« Je suis ravi de rejoindre Jaguar Network, filiale B2B du groupe Iliad, afin d’accélérer son fort développement commercial sur la région Auvergne Rhône-Alpes avec la création de 150 emplois d’ici 2022, l’ouverture de son nouveau datacenter « Rock » certifié HDS et ISO 27001 et le développement de son réseau de fibre optique haut-débit. Jaguar Network est un acteur référent du cloud souverain, reconnu pour son expertise, la qualité de service de ses solutions télécoms et d’hébergement et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des grands acteurs nationaux », affirme dans le document Matthieu Audrain.