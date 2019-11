Matthieu Audrain rejoint la filiale BtoB d’Iliad en tant que directeur commercial Auvergne Rhône-Alpes. Son rôle est d’accompagner les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grands comptes régionaux du secteur public et privé dans leurs projets de transformation digitale et de mutation de leurs infrastructures IT, détaille l’opérateur dans un communiqué. Il reporte à Jean-Christophe Allaire, directeur commercial et développement stratégique France. Il était jusqu’en juillet dernier directeur régional du centre de profit Centre Est, Rhône-Alpes et Sud Est de NXO.