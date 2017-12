Après Lille en mai dernier, Materiel.net vient de finaliser le déménagement et le rhabillage de ses magasins de Bordeaux et d’Aix-en-Provence conformément à son nouveau concept recentré sur l’assemblage PC et le gaming à destination des technophiles. À Bordeaux, Materiel.net a ainsi quitté son site historique du 69 avenue du président JF Kennedy à Mérignac en périphérie pour emménager le 16 novembre au 100, rue Lucien Faure dans le nouveau quartier des bassins à flots à proximité du centre-ville. L’enseigne y a ouvert un magasin d’une surface de 186 m2 animé par une équipe de trois conseillers-techniciens.

À Aix-en-Provence, Materiel.net a rendu ses locaux excentrés de l’avenue du 12 Juillet 1998 pour s’installer le 12 décembre au croisement de l’A516 et de La Provençale au 724 rue du club hippique sur une surface de 75 m2, là aussi avec une équipe de trois personnes. Dans les deux cas, Materiel.net propose quelque 350 références disponibles sur place ainsi des prestations atelier d’assemblage de PC, d’installation de logiciels et composants informatiques et de dépannage. Et bien-sûr, l’enseigne offre la possibilité de commander tout le catalogue Materiel.net, soit plus de 14 000 références livrables quotidiennement.

Après Lille, Bordeaux et Aix-en-Provence, Materiel.net prévoit de poursuivre la refonte de son réseau de magasins, en s’attaquant notamment à ses points de vente de Chelles (77), Montlhery (91), Rennes (35), Strasbourg (67) et Toulouse (31). Son showroom de Nantes (44), plus grand (350 m2) devrait en revanche patienter encore un peu.

LDLC, qui a finalisé l’acquisition de Materiel.net en avril 2016, a choisi de différencier le réseau de magasin de l’enseigne de son propre réseau, en le spécialisant sur les PC assemblés, dont Materiel.net serait le premier pourvoyeur en France avec 30.000 pièces commercialisées en 2017 et 250.000 depuis sa création en 2000.