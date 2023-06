Unitel Group rassemble un consortium d’industriels pour lancer le projet Campus Cyber basé à Marseille, un investissement majeur dans l’innovation et la réindustrialisation. Ce projet ambitieux vise à créer un campus de pointe dédié à la cyber sécurité et aux technologies connexes, afin de répondre aux attaques ciblant désormais l’ensemble des acteurs économiques français dans un monde de plus en plus connecté.

La Cité phocéenne aujourd’hui reconnue pour ses datacenters et sa position de 7ème Hub mondiale de télécommunications accueille son Campus Cyber. Ce site idéalement positionné au cœur d’Euromediterannée sera un lieu de recherche, d’innovation et de formation pour les professionnels de la cybersécurité et les futurs talents du secteur. Il rassemblera des laboratoires de recherche, des centres de formation, des entreprises de la tech et des partenaires industriels, afin de créer un écosystème dynamique de collaboration et de développement de projets innovants.

Avec des cyberattaques dont la gravité a augmenté et un niveau de menace qui reste « très élevé » le projet Campus Cyber est une réponse aux défis posés par la transformation numérique et la nécessité de protéger les infrastructures critiques, les données sensibles et les systèmes de communication. Il contribuera également à la réindustrialisation de la France en stimulant la croissance de l’industrie de la cybersécurité et en favorisant l’innovation dans d’autres secteurs clés.

Les attaques par déni de services ou par ransomwares peuvent paralyser pendant plusieurs semaines des entreprises ou collectivités en proie à des ruptures de services aux conséquences difficiles à anticiper. Certains groupes n’ayant aucune limite avec l’attaque d’hôpitaux ou d’opérateurs d’intérêt vital.

« Le projet Campus Cyber est un investissement crucial pour l’avenir de notre territoire. Il témoigne de notre engagement à développer une attractivité forte, compétitive et résiliente dans un monde en mutation rapide. Les équipes seront prioritairement axées sur la sensibilisation et à la prévention des menaces. Nous sommes convaincus que la cybersécurité est un domaine stratégique qui peut apporter une contribution majeure à la croissance économique et à la souveraineté nationale », a déclaré Kevin Polizzi, Président d’Unitel Group

Le projet Campus Cyber bénéficiera d’un premier financement de 3,6 millions d’euros portés par les entreprises, ainsi que d’un soutien de partenaires technologiques de premier plan. Les équipes seront logées dans la tour Mirabeau dont la finalisation des travaux est attendue en fin d’année. Cette localisation est idéale car le quartier concentre une forte densité d’infrastructures numériques et de start’ups. Ce tiers lieu de la sécurité numérique mettra librement à disposition 24h/24 ses espaces collaboratifs pour les entreprises de toutes tailles et collectivités locales.

La mise en œuvre du Campus Cyber débutera dans les toutes prochaines semaines, avec une ouverture opérationnelle prévue pour Janvier 2024. Ce projet audacieux témoigne de la volonté des entreprises de jouer un rôle de premier plan dans le développement et l’innovation, et de se positionner comme un acteur clé de la cybersécurité à l’échelle mondiale.