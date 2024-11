Véritable secteur stratégique, le transport maritime connait une forte croissance et se positionne comme un maillon clé de notre économie. Dans ce contexte, et pour répondre à la forte demande du marché en matière de transport de marchandises, les armateurs et les gestionnaires de flottes maritimes investissent des sommes considérables pour développer et entretenir leurs navires.

Le sujet du maintien en conditions opérationnelles des flottes est donc un impératif stratégique qui nécessite de s’appuyer sur des dispositifs industriels. C’est dans ce contexte que la maintenance prédictive n’est plus une option, mais une nécessité.

Mais de quoi parlons-nous ?

La maintenance prédictive consiste à superviser le fonctionnement des équipements et détecter des signaux faibles qui pourraient indiquer un dysfonctionnement à venir. Il est dès lors possible d’anticiper les problèmes et de prendre les mesures nécessaires pour intervenir sur l’équipement défaillant.

On comprend donc aisément que cette approche permet d’une part d’assurer un maintien optimal en conditions opérationnelles et d’autre part, de sécuriser le bateau. Loin d’être un simple concept, de tels dispositifs existent déjà notamment grâce à la montée en puissance de l’intelligence artificielle et de capteurs de nouvelle génération.

Superviser efficacement les armoires électriques

Au regard de ces éléments, les armateurs bénéficient de nouvelles opportunités pour sécuriser des infrastructures stratégiques de leurs flottes. C’est notamment le cas pour la surveillance des armoires électriques qui sont au cœur du fonctionnement des navires. Ainsi, il est possible de surveiller 24h/24 et 7j/7 l’évolution des composants de l’armoire électrique. Il s’agit d’un réel gain de productivité pour les équipes en charge de la maintenance qui peuvent dès lors intervenir au bon moment.

Cela permet par exemple d’anticiper les risques d’incendie, et d’identifier les défauts avant les pannes. Au regard du nombre important d’armoires électriques présentes dans un navire, les dispositifs prédictifs sont un formidable moyen de simplifier le travail des équipes opérationnelles qui pourront travailler dans les meilleures conditions et ne pas avoir à gérer des situations urgentes voire catastrophiques. Cette notion de prédiction est de plus en plus présente dans le secteur maritime et répond aux demandes des organismes de certification aussi appelés organismes de Classe (BV Marine, DNV, Lloyd’s, ABS, etc.) qui sont en attente de ce genre d’approche prédictive.

Le sujet de la maintenance prédictive va continuer de monter en puissance dans l’industrie maritime pour se positionner comme un véritable standard.

Par Xavier LEDUC chez HDSN