Magellan Partners étend encore son portefolio de compétences en prenant le contrôle du cabinet de conseil spécialisé dans les technologies Pega Oligos. Deuxième pure player Pega français derrière Capgemini, Oligos réalise un chiffre d’affaires annuel de 9 millions d’euros avec un effectif de 70 consultants.

« Pega édite une plateforme différenciante de gestion des processus métiers (BPM) et de CRM qui se développe fortement en Europe depuis quelques années, expose Didier Zeitoun, président de Magellan Partners (photo). Pega devient une alternative à Microsoft Dynamics ou Salesforce et commence à pénétrer des secteurs comme les mutuelles, l’industrie, l’énergie, la Banque… Depuis 2021, nous avions un certain nombre de clients qui l’avait adoptée et qui nous demandaient un accompagnement et une maintenance corrective et évolutive ».

Du côté d’Oligos, le rapprochement a été motivé par le besoin de taille critique. « Face à des projets de plus en plus importants et à dimension européenne, le cabinet avait besoin de renforcer ses capacités, notamment en conseil en organisation et en processus métier », poursuit Didier Zeitoun. Des packages combinant l’expertise Pega d’Oligos et l’expertise métier de Magellan doivent être ainsi rapidement constitués secteur d’activité par secteur d’activité.

Le dirigeant d’Oligos, Philippe Le Goff reste dans l’entreprise et est appelé à en conserver le pilotage opérationnel en lien avec Didier Zeitoun. Cette opération permet à Magellan de porter son effectif à près de 2.600 personnes et son chiffre d’affaires à plus de 360 M€.