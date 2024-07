Le cabinet de conseil Magellan ouvre un bureau à Lyon sous la direction de Margaux Slagmulder et y recrute dix personnes en CDI d’ici la fin de l’année.

L’antenne lyonnaise compte se concentrer dans le conseil en technologies dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des services, avec une expertise dans les énergies renouvelables et la fabrication. Les recrutements à venir ciblent des personnes ayant de 2 à 10 ans d’expérience dans les secteurs de prédilection de Magellan.

« Notre nouveau bureau à Lyon nous permet de rayonner de Clermont-Ferrand à Grenoble et jusqu’à la frontière Suisse », déclare Margaux Slagmulder dans un communiqué. « Bien plus qu’une proximité géographique avec nos clients, notre implantation au plus près des différents pôles et clusters industriels nous permet une véritable immersion au sein des écosystèmes et de répondre au mieux aux besoins et enjeux spécifiques de chacune des activités énergétiques et industrielles que nous accompagnons ».

« Nous sommes très heureux de nous implanter au sein de la première agglomération industrielle de France », ajoute Tidiane Fall, le DG de Magellan Consulting. « Cela marque une nouvelle étape dans notre croissance et ancre notre volonté d’offrir à nos clients des solutions en conseil en organisation et SI, sur mesure et toujours plus innovantes ».

Le communiqué souligne les synergies entre Magellan Consulting et la filiale Exakis Nelite du groupe Magellan Partners, spécialisée dans les solutions Microsoft et installée à Lyon depuis plus de vingt ans. Les deux entités occupent les mêmes bureaux.