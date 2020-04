Avec le télétravail, l’utilisation des applications de vidéoconférence explose. Webex, a ainsi enregistré un record de 324 millions de participants en mars. « Webex a été multiplié par 2,5 en Amérique, par quatre en Europe et par 3,5 en Asie-Pacifique. Notre croissance provient de celle des entreprises, de l’éducation et de la télé santé », a déclaré à Reuters Sri Srinivasan, vice-président et directeur général de Cisco Collaboration. Environ 73 millions de réunions ont eu lieu sur l’ensemble du mois de mars et beaucoup plus de 22 millions de réunions par semaine au cours des deux dernières semaines, a ajouté Sri Srinivasan. Cisco a indiqué que le nombre d’utilisateurs avait plus que doublé depuis le mois de juin.

Zoom de son côté a annoncé que le nombre d’utilisateurs, payants ou non, de sa plateforme était passé d’environ 10 millions au mois de décembre à plus de 200 millions au mois de mars, précisant que notamment 90.000 établissements scolaires dans 20 pays l’utilisaient pour dispenser des formations en ligne.

Le cours de l’action Zoom a quintuplé depuis son introduction en bourse en avril de l’année dernière. Toutefois, de nombreux utilisateurs se sont plaint de l’absence de chiffrement des sessions et du développement du zoombombing, lorsque des personnes non invitées perturbent les sessions en partageant des contenus choquants, voire pornographiques. Selon CRN, la société de San Jose a d’ailleurs reçu un courrier du bureau du procureur général de New York s’inquiétant de l’insuffisance des mesures de sécurité mises en place.

La plateforme a par ailleurs connu quelques défaillances vendredi dernier, des utilisateurs européens et nord-américains signalant des messages d’erreur lorsqu’ils tentaient de se connecter au client web Zoom.

« Nous n’avons pas conçu le produit en prévoyant qu’en quelques semaines, chaque personne dans le monde travaillerait, étudierait et se socialiserait soudainement à la maison. Nous avons maintenant un ensemble d’utilisateurs beaucoup plus large qui utilise notre produit d’une myriade de façons inattendues, nous mettant face à des défis que nous n’avions pas anticipés lorsque la plateforme a été conçue », se défend le fondateur et CEO de Zoom sur le blog de l’entreprise. Il s’engage notamment à « consacrer les ressources nécessaires pour mieux identifier, aborder et résoudre les problèmes de manière proactive ». Il annonce un gel du développement de nouvelles fonctionnalités pour concentrer les ressources d’ingénierie sur les problèmes de sécurité.

Certains changements ont déjà été réalisés. Ainsi, au lieu d’accéder directement à une réunion, les utilisateurs sont désormais placés dans un sas où ils attendent que l’organisateur leur ouvre l’accès à la réunion.