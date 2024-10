L’Open Source Initiative publie la première définition officielle de l’intelligence artificielle open source (OSAID). Cette norme clarifie les critères pour qu’une IA soit qualifiée d’open source.

Le vice-président exécutif de l’OSI, Stefano Maffulli, affirme que l’OSAID a consulté un large éventail de parties prenantes – universitaires et experts – pour garantir que la définition soit bien claire et applicable.

Sur la base de cette définition, les modèles Llama de Meta ne sont pas véritablement open source car les poids des modèles sont partagés mais sans révéler les données d’entraînement ni les algorithmes.

La définition proposée par l’OSI est la suivante : une IA à code source ouvert est un système d’intelligence artificielle qui permet d’utiliser, d’étudier, de modifier et de partager librement le système ainsi que ses éléments discrets. Elle doit être mise à disposition sous une forme privilégiée comprenant : des informations détaillées sur les données utilisées pour entraîner le système ; le code source complet utilisé pour entraîner et faire fonctionner le système ; les paramètres du modèle, y compris les poids et autres options de configuration. Les conditions permettant à un système d’IA d’être considéré à code source ouvert s’appliquent également au modèle d’IA lui-même, au code utilisé pour exécuter le modèle, à l’architecture du modèle, aux paramètres du modèle et aux poids de l’IA. Les définitions des expressions « système d’IA » et « apprentissage automatique » reposent sur celles du document d’orientation de l’OCDE sur l’intelligence artificielle.