L’introduction de Raspberry Pi, prévue le 14 juin à la bourse de Londres, s’annonce comme un succès. Selon des informations recueillies par Bloomberg, le fabricant de nano-ordinateurs devrait fixer le prix d’introduction dans le haut de la fourchette, autour de 2,80£ par action. L’opération serait déjà largement sursouscrite et devrait permettre de lever 179 M£, valorisant la société 540M£, soit près de 700M$.

Raspberry Pi avait annoncé son intention d’entrer en bourse le 22 mai dernier. Raspberry Pi comporte une organisation caritative éducative, la Fondation Raspberry Pi et sa branche commerciale, Pi Ltd, qui fait l’objet de l’IPO. Actionnaire majoritaire, la fondation avait fait savoir qu’elle vendrait jusqu’à 10% des parts de Pi Ltd pour financer ses projets futurs.

« L’introduction en bourse proposée vise à garantir la prochaine étape de croissance et d’impact à la fois pour la Fondation et pour la société commerciale », a expliqué dans un billet de blog , Philip Colligan, PDG de la Fondation Raspberry Pi.

« Au lieu de recevoir une part des bénéfices de l’entreprise chaque année, nous convertirons une partie de nos actions en une dotation que nous utiliserons pour financer nos programmes éducatifs », a-t-il précisé pour dissiper les inquiétudes sur l’opération.

Le concepteur de puces Arm a pris une participation minoritaire dans Raspberry Pi en novembre 2023 et devrait comme d’autres actionnaires la renforcer à l’occasion de l’IPO.

« La Fondation restera un actionnaire important et nous continuerons à partager la marque Raspberry Pi. Nous participerons au processus décisionnel au même titre que tous les autres actionnaires », a souligné Philip Colligan.