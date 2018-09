La lutte contre nouvelle génération de cyberattaques pose de grandes difficultés aux entreprises, qui ne sont pas satisfaites de la solution native de Microsoft, comme le mentionne le cabinet Gartner dans son rapport « How to enhance the security of Office 365 ». Pour surmonter ce défi, elles doivent ajouter un niveau de protection supplémentaire à Office 365.

Avec Vade Secure pour Office 365, les MSP et agrégateurs souhaitant compenser les faibles marges générées par Office 365 peuvent apporter des services haut de gamme à leurs clients en leur proposant une solution de sécurité complémentaire, développée par un spécialiste de la sécurité de l’e-mail.

Ce livre blanc détail les bénéfices, sur les plans business et technologique, pour les partenaires de distribuer la solution Vade Secure pour Office 365,