Si l’on en croit Gartner, les systèmes d’intelligence artificielle des smartphones, tablettes et autres équipements personnels se développent à un rythme tellement soutenu qu’en 2022 ils connaîtront mieux l’état émotionnel des utilisateurs que l’entourage de ces derniers. « Les systèmes d’intelligence artificielle émotionnelle et l’informatique affective permettent chaque jour aux objets de détecter, analyser, traiter et répondre aux états émotionnels des gens et à leurs humeurs pour leur fournir un meilleur contexte et une expérience plus personnalisée », explique dans un communiqué Roberta Cozza, directrice de recherche chez Gartner. « Pour rester pertinents et ne pas être marginalisés, les fournisseurs de technologie doivent intégrer l’intelligence artificielle dans tous les aspects de leurs appareils. »

La vague actuelle des systèmes d’intelligence artificielle émotionnelle est entraînée par une multitude d’assistants personnels virtuels et autres technologies basées sur l’IA destinées aux systèmes conversationnels. Lors de la prochaine vague, les technologies d’IA ajouteront de la valeur à de plus en plus de scénarios d’expérience client, tels que les logiciels éducatifs, les jeux vidéo, les logiciels de diagnostic, les applications de santé et des activités sportives, sans oublier la voiture autonome. « Des prototypes et même des produits commerciaux existent déjà, ajoutant un contexte émotionnel en analysant l’expression du visage, l’intonation de la voix ou le comportement afin d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur », estime Roberta Cozza. « Au-delà des smartphones et des appareils domestiques connectés, les wearables et les véhicules connectés vont collecter, analyser et traiter les données émotionnelles des utilisateurs au travers de l’image et du son et de sondes qui capturent les données comportementales, afin de s’adapter et de répondre aux désirs et aux besoins des utilisateurs. »

Selon le cabinet d’analyse, en 2021 10% des utilisateurs de wearables auront changé leur style de vie et ainsi amélioré leur longévité d’environ six mois. « Nous voyons de plus en plus d’utilisateurs qui changent dans le bon sens leur comportement en adoptant un dispositif portable. Cela peut non seulement avoir une influence bénéfique sur la quantité d’exercices physiques qu’ils font, mais de plus il apparaît que sur dix utilisateurs de montre connectée ou de traqueur d’activité physique, un ou deux découvrent grâce à leur appareil qu’ils sont sujet à l’apnée du sommeil ou à l’arythmie cardiaque », explique de son côté Annette Zimmermann, vice-président recherche au cabinet d’analyse.

Toujours d’après Gartner, en 2020 60% des fournisseurs de ces appareils de technologie personnelle utiliseront les services cloud d’intelligence artificielle proposés par des acteurs comme Google, Microsoft, Amazon, Tiencent, Baidu ou IBM pour améliorer les fonctionnalités de leurs équipements ainsi que les services qu’ils proposent.

Enfin, d’ici 2022, les technologies de sécurité combinées à l’apprentissage machine, à la biométrique et au comportement de l’utilisateur réduiront l’usage des mots de passe, lesquels ne devraient plus représenter alors qu’environ 10% des authentifications numériques.

« Quelle époque épique ! », affirmait il y a une dizaine d’années notre consoeur Yolaine de la Bigne sur les ondes nationales. Des paroles qui restent plus que jamais d’actualité.