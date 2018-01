Les livraisons de terminaux dans le monde (PC, tablettes et téléphones mobiles) on atteint 2,28 milliards d’unités en 2017, si l’on en croit Gartner qui s’attend à une progression de 2,1% pour atteindre 2,32 milliards de livraisons cette année.

Deux segments vont tirer le marché : les téléphones mobiles, et plus particulièrement le haut de gamme, et les ultraportables boostés par l’intérêt des clients pour les machines fines et légères sous Windows 10 et sous iOS.

Directeur de recherche au cabinet d’analyse, Ranjit Atwal estime que le trop grand choix de technologies proposées aux consommateurs pose deux principaux challenges aux fournisseurs. « Le premier consiste à augmenter leur part de portefeuille compte tenu du nombre d’appareils possédés par les consommateurs, le second est de délivrer assez de valeur et de préserver la pertinence de leur offre afin d’offrir le bon appareil au bon public. Nous voyons plus d’acheteurs qui se focalisent sur la valeur plutôt que simplement sur le prix, et de ce fait prennent en considération des appareils plus chers », explique-t-il dans un communiqué.

Gartner prévoit que les ventes de PC traditionnels vont reculer de 5,4% en 2018, les notebooks enregistrant la baisse la plus forte. Le seul segment qui affichera une croissance est celui des ultraportables premiums, ce qui empêchera le déclin du marché des PC pris dans son ensemble. « Le prix des DRAM a doublé depuis 2016 et les fournisseurs de PC ont augmenté les leurs depuis le premier semestre 2017. Cette tendance devrait probablement se poursuivre en 2018 jusqu’à ce que la tendance s’inverse pour les DRAM », estime Ranjit Atwal.

Les livraisons de téléphones mobiles devraient quant à elles progresser de 2,6% cette année et atteindre 1,9 milliard d’unités. Les ventes de smartphones progresseraient de 6,2% et représenter 87% des livraisons totales de téléphones mobiles. « Nous pensons que les ventes de smartphones Apple vont croître plus vite que la moyenne du marché en 2018, avec le lancement de nouveaux modèles qui vont alimenter le cycle de remplacement », explique de son côté Roberta Cozza directrice de recherche chez Gartner. Selon elle, cette année les fournisseurs de smartphones vont mettre l’accent sur des expériences personnalisées plus convaincantes grâce à l’intelligence artificielle, aux assistants personnels virtuels et à plus d’interfaces naturelles, mais aussi au travers de la biométrique et d’autres améliorations apportées à l’affichage et à la prise d’images.

Worldwide Device Shipments by Device Type, 2016-2019 (Millions of Units)

Device Type 2016 2017 2018 2019 Traditional PCs (Desk-Based and Notebook) 220 204 193 187 Ultramobiles (Premium) 50 59 70 80 Total PC Market 270 262 264 267 Ultramobiles (Basic and Utility) 169 160 159 156 Computing Device Market 439 423 423 423 Mobile Phones 1,893 1,855 1,903 1,924 Total Device Market 2,332 2,278 2,326 2,347

Source: Gartner (January 2018)