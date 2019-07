Membre éminent de l’équipe de management d’Open depuis plus de 8 ans, où il exerçait jusqu’ici la fonction de directeur des alliances stratégiques et des partenaires, Franck Berger, vient de rejoindre le comité de direction de l’infogéreur Linkbynet en tant que directeur commercial France. Il est chargé d’encadrer les équipes commerciales vente et avant-vente – soit une quarantaine de personnes – réparties à Paris, Nantes, Lille, Lyon et Toulouse avec pour objectif de répondre aux enjeux de transformation digitale des DSI et d’accompagner les grands clients dans leur développement à l’international.

« La France tout comme l’Asie sont des zones de très forte croissance pour notre groupe. Il est important de renforcer notre dispositif pour accompagner notre ambition à horizon 2022 qui nous amènera, une nouvelle fois, à doubler notre taille. Notre positionnement auprès des grands comptes en Ile-de-France et notre forte accélération en régions impose encore plus de structuration dans la commercialisation de nos offres Cloud, CyberSécurité et Conseil », commente dans un communiqué Samuel Meynet, directeur commercial du groupe et membre du COMEX.