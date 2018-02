L’emploi des cadres informatiques est au beau fixe. « Les recrutements de cadres devraient être au plus haut niveau en 2018, dans un contexte où tous les indicateurs économiques sont au vert. La confiance des entreprises est solide et l’ensemble des secteurs et des fonctions profiteraient de ce marché très bien orienté. Au total, le nombre d’embauches devrait se situer entre 248.000 et 271.000. La progression par rapport à 2017 pourrait aller jusqu’à +13 %, selon les 11.000 entreprises1 que nous avons interrogées », explique dans un communiqué Jean-Marie Marx, directeur général de l’Apec, à propos des emplois réservés aux cadres en général. La part des informaticiens est loin d’être négligeable, bien au contraire. Le nombre de recrutements devrait augmenter de 20%, le taux de croissance le plus élevé en termes de fonctions. L’agence prévoit ainsi entre 53.800 et 58.000 embauches de cadres informaticiens en 2018, ce qui situe l’informatique en tête des secteurs qui recrutent.

Les cadres les plus courtisés devraient être ceux dont l’expérience se situe entre 1 et 10 ans.

Sur le plan géographique, l’Île-de-France s’imposerait toujours comme la 1ère région devant la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie.