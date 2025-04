Le Health Data Hub, créé en 2019 pour analyser les données de santé anonymisées des Français·e·s à des fins d’études, demeure hébergé sur le cloud américain Azure de Microsoft depuis plus de 5 ans. Alors que la souveraineté numérique est sur toutes les lèvres actuellement, la ministre Clara Chappaz, déléguée au numérique et à l’IA, annonce à l’Assemblée Nationale vouloir relancer un appel d’offres en France pour héberger les données du HDH chez un fournisseur de cloud européen certifié SecNumCloud.

« La relance de l’appel d’offres HDH serait une bonne nouvelle pour les acteurs cloud européens et pour OVHcloud », déclare un porte-parole de OVH. « Aujourd’hui, nous sommes prêts à répondre aux enjeux techniques et aux contraintes de sécurité et d’autonomie stratégique de ce projet. »

Pour mémoire, le choix de Microsoft Azure fait l’objet de vives critiques depuis le début du projet HDH en 2019, l’année où émergeait la doctrine « Cloud au Centre ». La controverse à propos du Health Data Hub porte notamment sur le fait que l’hébergement de la plateforme n’est pas souverain et que Microsoft Azure a été choisi sans appel d’offres. Les autorités américaines pourraient avoir accès aux données de la plateforme sur demande auprès du géant de Redmond.