En 2017, pour la deuxième année consécutive, les ventes de smartphones ont baissé en volume dans la zone EMEA constate IDC. Selon le cabinet d’analyse cette baisse va de pair avec une augmentation des livraisons de téléphones mobiles classiques.

Au cours de l’année, 361 millions de smartphones ont été livrés dans la zone contre 374 millions un an plus tôt. Le chiffre d’affaires dégagé atteignait 96 milliards d’euros, contre 101 milliards d’euros en 2016. Les téléphones classiques se sont quant à eux vendus à 206 millions d’exemplaires, soit une hausse de 8,7%. « Sur le marché européen qui comprend l’union européenne, la Norvège et la Suisse, les consommateurs dépensent plus d’argent pour leurs smartphones mais les achètent moins fréquemment. Cela est vrai aussi bien pour l’Europe de l’Ouest que pour l’Europe Centrale », explique dans un communiqué Simon Baker, directeur de recherche en charge des téléphones mobiles pour la région CEMA (Central and Eastern Europe, the Middle East, and Africa) chez IDC. « Alors que l’économie européenne donne des signes de reprise et que l’euro grimpe face au dollar, cette baisse souligne les pressions exercées sur un marché du smartphone mature. »

Chez les constructeurs, Apple s’en sort plutôt bien. Lancé au mois de novembre, l’iPhone X a permis d’ajouter 4,3 milliards de dollars au compteur 2017 de la firme à la pomme sur le marché européen. La part de marché d’Apple dans la zone EMEA a atteint 37,5% pour 57 millions d’iPhone vendus l’an dernier, contre 34,2% en 2016 et 54,8 millions d’iPhone livrés en 2016.

Du côté d’Android, c’est Samsung qui domine avec deux smartphones vendus sur cinq tandis que son challenger Huawei voit sa part de marché stagner aux environs de 13,4%.