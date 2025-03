Scale Computing continue à tirer profit des bouleversements engendrés par le rachat de VMware par Broadcom. Le spécialiste de la virtualisation et de l’hyperconvergence a enregistré un chiffre d’affaires record en 2024, augmentant ses ventes de plus de 45% d’une année sur l’autre et même de 77% au dernier trimestre. L’évolution est particulièrement spectaculaire sur le segment des grandes entreprises avec une progression des ventes de 400% !

Dans un entretien à nos confrères de CRN, Jeff Ready, le PDG de Scale Computing indique que les grandes entreprises représentent désormais 50% du pipeline de ventes, alors que la répartition était de 10% pour les grandes entreprises et 90% pour les entreprises intermédiaires il y a 18 mois. Selon lui, les hausses tarifaires et les nouvelles règles dictées par Broadcom ont brisé la confiance des clients et partenaires. Broadcom a en outre commis une erreur en annonçant reprendre en direct les 2000 meilleurs clients VMware.

« Si vous êtes partenaire et que vous avez la chance d’être invité à enchérir sur un projet pour une entreprise Fortune 500, comment réagissez-vous face à cela ? Vous nous les apportez. Nous sommes partenaires à 100% tout le temps afin que vous puissiez changer cette conversation », argumente-t-il.

Le PDG s’attend à la poursuite de cet élan en 2025 avec une hausse de 100% des ventes aux grandes entreprises. Pour la soutenir, l’entreprise a lancé l’offre de migration « WMware RIP & Replace », proposant des réductions de 25% sur les logiciels et les services. Elle tend aussi les bras aux nouveaux partenaires, avec en cadeau de bienvenue un nœud hyperconvergé gratuit pour tester sa plateforme.

Scale Computing voit d’ailleurs les choses en grand pour sa prochaine conférence partenaires, organisée du 13 au 15 mai au Resorts World à Las Vegas. 1000 partenaires y sont attendus, contre seulement 300 il y a deux ans.