Le PDG C. C. Wei du géant taïwanais des semi-conducteurs annonce investir 100 milliards de dollars aux Etats-Unis, en plus des 65 milliards déjà annoncés l’an dernier pour la construction de trois usines de puces en Arizona. Ce nouvel investissement va financer la création d’un centre de recherche et développement et d’autres usines. Le président taïwanais a salué « un moment historique des relations entre Taïwan et les Etats-Unis », alors que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine bat son plein.

Cette décision n’est cependant pas du goût de la majorité de la population taïwanaise qui craint d’être mise de côté par les Etats-Unis une fois le transfert de technologie effectué par TSMC.

Par ailleurs, le scénario d’une prise en main opérationnelle de la division fonderie d’Intel refait surface après que Broadcom a mis fin à la rumeur d’un rachat. Donald Trump aurait en effet demandé à TSMC de l’aide pour redresser le fabricant américain de puces en difficulté financière. D’après l’agence de presse Reuters, TSMC aurait proposé à Nvidia, Advanced Micro Devices et Broadcom de prendre des parts minoritaires dans une coentreprise chargée d’exploiter les usines d’Intel, selon quatre sources proches du dossier. Qualcomm aurait aussi été approchée.