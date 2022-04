Alors que les déploiements SD-WAN s’accélèrent et que la concurrence s’intensifie, les grilles tarifaires des fournisseurs de SD-WAN commencent à converger et deviennent plus attractives relève TeleGeography. Le cabinet d’étude spécialisé dans les télécoms s’est penché à la fois sur les coûts initiaux pour l’acquisition du matériel ou de la plateforme logicielle et sur les coûts récurrents des abonnements.

En 2021, le prix médian d’un équipement SD-WAN était de 452 dollars pour 10 Mb/s, 1422 dollars pour 1 GB/s et grimpait à 8 823 dollars pour 10 Gb/s. Des prix qui depuis 2018 ont reculé en moyenne de 15% et jusqu’à 17% pour des équipements 50 Mb/s.

Cette baisse est également observée sur les frais récurrents qui englobent les licences, la bande passante, la sécurité et l’optimisation du réseau. En 2021, les frais mensuels étaient respectivement de 58 dollars pour un site à 10 Mb/s, 81 dollars à 100Mb/s, 333 dollars pour 1 Gb/s et 1 097 dollars pour 10 Gb/s. La baisse moyenne sur trois ans est ici plus modeste avec -3%. Cependant elle monte à 11% pour le 100 Mb/s et 17% pour le 1 Gb/s, qui couvrent les besoins de l’essentiel des sites.