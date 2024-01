En entretenant l’illusion d’une capacité infinie du cloud, les fournisseurs cloud encouragent une utilisation excessive des ressources contribuant à l’augmentation des impacts liés à la fabrication des matériels et à l’utilisation des réseaux​​. C’est ce qu’a suggéré Tristan Labaume, président d’Alliance Green IT, l’un des trois intervenants réunis par Channelnews le 13 décembre dernier pour une table ronde consacrée à la soutenabilité du Cloud.

Cette table ronde, à laquelle participaient également Andrea Vittorio-Quilici – Head of Consulting de la société de conseil 100% numérique responsable Resilio et Sofia Benqassem, Cheffe de projet au Département Numérique Responsable APL Data Center, a été l’occasion pour les protagonistes de rappeler l’importance de la phase de fabrication des équipements dans l’empreinte carbone du numérique. Ces derniers ont également mis en avant le rôle des réglementations et des outils de mesure pour mieux évaluer et réduire l’impact environnemental du numérique. Sofia Benqassem a souligné les défis associés à la collecte de données et les difficultés d’application du référentiel méthodologique d’évaluation environnementale des Services d’hébergement informatique en centre de données et de services Cloud.

Les intervenants ont aussi souligné la nécessité d’améliorer la gestion de la fin de vie des équipements informatiques et de lutter contre l’obsolescence programmée. Une réglementation plus stricte pourrait par exemple permettre d’assurer une gestion plus responsable des équipements​​ abandonnés par les opérateurs télécoms dans les entreprises.

La table ronde a toutefois mis en lumière la complexité et les multiples enjeux associés à la soutenabilité du cloud computing. Bien que le cloud offre des avantages significatifs en termes de mutualisation des ressources, les intervenants étaient d’accord pour dire qu’il est crucial de prendre en compte son impact environnemental complet, depuis la fabrication des équipements jusqu’à leur fin de vie.

Le replay de la table ronde est consultable dans son intégralité ici : https://www.01channel.fr/?matinale=13-decembre-2023