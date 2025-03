Le SD-WAN multiopérateurs permet de construire son propre réseau WAN (Wide Area Network) virtuel pour optimiser à la fois ses performances et son coût, en profitant de la meilleure offre internet selon ses différentes localisations. Le SD-WAN présente aussi l’avantage de ne plus être captif à un opérateur unique. La gestion se fait aussi par un logiciel central, ce qui offre plus de flexibilité et de contrôle aux entreprises. Les atouts de cette technologie sont certains. Toutefois, il s’agit d’une architecture complexe à maitriser et qui doit aussi se doter du bon niveau de sécurité associé (SASE).

S’appuyer sur un dispositif industriel pour mener à bien son projet

Pour bénéficier des apports du SD-WAN et faire de son projet un succès opérationnel, il est fondamental de prendre en compte plusieurs aspects complémentaires : l’expertise technique, la connaissance des technologies utilisées, ainsi que la maitrise des sujets liés aux réseaux, à la sécurité et aux services managés. Il est alors possible de proposer un niveau de qualification adapté à la mise en place d’une solution SD-WAN personnalisée, pilotée et sécurisée.

Quelques bénéfices notables de l’approche SD-Wan

PERFORMANCE

Il est possible d’optimiser sa bande passante (QoS) et la disponibilité du réseau grâce aux nombreuses possibilités de cette technologie et aux liens en provenance de FAI multiples. Il sera alors possible de catégoriser ses applications et ainsi gérer la criticité des flux grâce au routage applicatif.

SÉCURITÉ

Au travers d’une maitrise des technologies de cybersécurité, d’un dimensionnement adéquat aux activités et d’un suivi quotidien, il est possible de proposer une sécurité optimale et pérenne du WAN.

ECONOMIES

Ne plus être dépendant d’un unique opérateur et d’une seule technologie. Cela permet de réduire les coûts du WAN grâce à la multiplicité des fournisseurs et des technologies d’accès.

EXTENSION SD-BRANCH

Extension de la gestion du WAN à l’ensemble du réseau de l’entreprise : LAN et Wifi. Une plateforme de supervision du réseau unique et commune, procurant ainsi une meilleure vision d’ensemble, doit être déployée.

Pour accéder à ces différents bénéfices, recourir aux services d’experts du sujet est fondamental et permet de mener à bien son projet qui pourra être déployé rapidement. En effet, le SD-WAN nécessite l’intervention d’experts complémentaires bénéficiant d’un réel savoir-faire sur les thématiques des infrastructures et de la sécurité.

Par Jean-Pierre GIL, Directeur Général chez Syage