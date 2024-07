La reprise du marché du PC se confirme au deuxième trimestre 2024. Selon Gartner 60,6 millions d’unités ont été expédiées au niveau mondial, soit une hausse de 1,9% sur un an. La croissance reste modeste mais il s’agit du troisième trimestre consécutif de hausse et le marché a progressé de 7,8% entre le premier et le second trimestre.

« La faible croissance d’une année sur l’autre, combinée à une croissance séquentielle stabilisée, indique que le marché est sur la bonne voie vers la reprise », commente Mikako Kitagawa, analyste chez Gartner.

Par régions, les USA enregistrent une croissance de 3,8% d’une année sur l’autre, contre 4,8% pour la région EMEA et 2,2% pour la région APAC.

Gartner reconnait que la demande pour les PC IA reste lente, en raison de la jeunesse des produits et faute d’avantages évidents pour les acheteurs. Toutefois la nouvelle vague de PC IA Windows sous Arm, qui a été introduite au second trimestre, ravive la concurrence et constitue un catalyseur pour la poursuite de la croissance.

À l’exception de Dell dont les livraisons se tassent de 2,4%, tous les constructeurs du Top 5 profitent de la reprise. Lenovo et HP, numéros 1 et 2 du marché, enregistrent des progressions respectives de 3,5% et 1,7%. Les meilleures performances sur le trimestre viennent d’Apple (+13,1%) et d’Acer (+11,2%).

IDC et Canalys observent globalement les mêmes tendances mais avec des volumes un peu supérieurs à ceux de Gartner. IDC enregistre une hausse de 3% du marché (et de 5% hors Chine) avec 64,9 millions d’unités expédiées. Pour Canalys, les expéditions sont en hausse de 3,4% avec 62,8 millions d’unités livrées.