Les technologies modernes telles que l’IA, l’IoT, l’automatisation et bien d’autres optimisent l’efficacité des entreprises dans presque tous les secteurs, mais elles entraînent également une augmentation massive de la quantité de données générées, collectées, analysées et stockées.

Cette croissance des données présente un défi pour les entreprises. En effet, elle nécessite différentes solutions de stockage pour répondre à un large éventail de besoins. En conséquence, les architectures de stockage des entreprises deviennent de plus en plus complexes. Pour assurer la récupération la plus rapide possible des données « chaudes » critiques pour les performances, les entreprises devraient s’appuyer sur des disques SSD NVMe de classe entreprise. Pour les données « tièdes » ou « froides » moins fréquemment consultées, des disques durs (HDD) de classe entreprise plus économiques devraient être utilisés. Cette approche hiérarchisée aide à optimiser le coût du stockage et de l’accès aux données et peut être ajustée en fonction des exigences de capacité, de performance, de disponibilité et de récupération de l’entreprise.

Surtout pour les petites et moyennes entreprises (PME), les données et la bonne infrastructure de stockage peuvent changer la donne. Les données les aident à comprendre et à améliorer tous les processus métier, leur permettant d’identifier les inefficacités dans leurs opérations et, par conséquent, de résoudre les défis et d’économiser de l’argent précieux. Pour optimiser leur infrastructure de stockage en conséquence, les décideurs de ces entreprises doivent considérer certains aspects clés pour libérer le potentiel de leurs données.

Une capacité à évoluer à la demande

La capacité à évoluer est particulièrement importante à mesure que de nouvelles technologies comme l’IA continuent de se développer. Comme les applications alimentées par l’IA traiteront et analyseront des informations existantes, elles généreront des informations et des données beaucoup plus précieuses, contribuant finalement au succès des entreprises. Ce cycle continu de génération et de consommation de données augmente le besoin de solutions de stockage évolutives et efficaces, mais aussi rentables et performantes, qui peuvent suivre la croissance de l’entreprise et gérer de grands ensembles de données ainsi que des avancées technologiques rapides.

Assurer le coût total de possession (TCO) le plus bas

Les entreprises de toute taille souhaitent maintenir le coût total de possession (TCO) des technologies mises en œuvre au plus bas. Il existe différentes options pour y parvenir. En passant à des HDD de plus grande capacité, par exemple, les entreprises peuvent augmenter leur densité de stockage sans augmenter l’empreinte physique. Les HDD offrent également un rapport watts par téraoctet (W/To) compétitif, ce qui peut finalement réduire la consommation d’énergie et les coûts de refroidissement en raison d’une moindre génération de chaleur. Si les décideurs recherchent des performances supérieures, les SSD sont un excellent choix car ils offrent un nombre d’entrées/sorties par seconde (IOPS) plus élevé. D’autres considérations de stockage incluent la fiabilité, l’efficacité énergétique, la taille et la flexibilité. Comme différentes charges de travail nécessitent différents niveaux de performance, il est essentiel que l’infrastructure de stockage corresponde aux besoins du cas d’utilisation. De plus, les solutions choisies doivent être fiables et assurer l’intégrité des données. Les fabricants de stockage comme Western Digital® ont continué à repousser les limites en offrant des disques hautement fiables, de plus grande capacité et à faible consommation pour stocker les vastes quantités de données que les entreprises génèrent.

Une solution de premier ordre

Obtenir la meilleure valeur lors de l’investissement dans de nouveaux supports de stockage est primordial pour les entreprises cherchant à rester compétitives ou à croître. La gamme de HDD WD Gold® de Western Digital offre la grande capacité, l’évolutivité, le faible TCO et le rapport coût-efficacité dont les entreprises de toute taille ont besoin. Ces HDD sont un excellent choix pour les centres de données avec des capacités massives et un accès continu aux données, et sont conçus pour le marché exigeant des centres de données d’entreprise. Cela en fait une excellente solution pour les salles de serveurs, les stations de travail tour et les baies RAID pour les applications commerciales de petite à grande échelle.

Disponibles en capacités de 1 To à 24 To, avec la technologie OptiNAND™ à partir de 20 To¹ et plus, ces HDD sont évolutifs à la demande et spécialement conçus pour des charges de travail applicatives lourdes allant jusqu’à 550 To³ par an, permettant aux PME d’améliorer leur mix de stockage avec une solution de niveau entreprise. Largement compatibles avec les principaux systèmes d’exploitation d’entreprise, ils offrent une haute fiabilité dans des environnements exigeants, fournissant jusqu’à 2,5 millions d’heures de temps moyen entre pannes (MTBF)².

Spécialement conçus pour améliorer la réactivité du système, la protection contre les pertes de puissance et offrir de hautes performances avec une faible latence, les SSD NVMe™ Ultrastar® DC SN655 de Western Digital® offrent en alternative des vitesses de classe entreprise avec une faible consommation d’énergie. Disponibles dans une gamme de capacités pour répondre aux besoins spécifiques des clients professionnels, les SSD peuvent fonctionner seuls ou compléter parfaitement les HDD WD Gold® pour gérer des charges de travail difficiles⁴ avec une endurance fiable dans un environnement de stockage hiérarchisé.

Construit selon des normes de classe mondiale, les HDD WD Gold® et les SSD Ultrastar® de Western Digital® répondent aux exigences de niveau entreprise et fournissent la capacité et les performances nécessaires aux entreprises pour évoluer et croître.

Les partenaires du canal et les clients finaux peuvent découvrir plus de solutions Western Digital ici.

¹ 1 To = 1 billion d’octets. La capacité utilisateur réelle peut être inférieure en fonction de l’environnement d’exploitation.

² MTBF : Valeurs projetées pour les numéros de modèle WD241KRYZ, WD221KRYZ et WD202KRYZ. Les spécifications finales de MTBF et AFR seront basées sur un échantillon de population et sont estimées par des mesures statistiques et des algorithmes d’accélération sous des conditions de fonctionnement typiques, des charges de travail de 220 To/an et une température signalée par le dispositif de 40 °C. Une dégradation du MTBF et de l’AFR se produira au-delà de ces paramètres, jusqu’à 550 To/an et 60 °C (température signalée par le dispositif). Les cotes MTBF et AFR ne prédisent pas la fiabilité d’un disque individuel et ne constituent pas une garantie.

³ Le taux de charge de travail est défini comme la quantité de données utilisateur transférées vers ou depuis le disque dur. Le taux de charge de travail est annualisé (To transférés x (8 760 / heures de mise sous tension enregistrées)). Le taux de charge de travail variera en fonction de vos composants matériels et logiciels et de vos configurations.