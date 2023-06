Avec la crise du Covid, les dépenses européennes en TIC ont fait du yo-yo. Leur progression annualisée a fondu à 1% en 2020 avant de rebondir à près de 7% en 2021. Dans le contexte de ralentissement actuel, IDC estime que la croissance devrait se tasser autour de 3% en 2023, avec un peu plus de 1000 milliards de dollars de dépenses (1 046,8 Md$).

Pour la suite IDC prévoit un retour à plus de stabilité puisque la croissance devrait se maintenir entre 5% et 6% pour les quatre années de 2024 à 2027. Ce qui ramène à 5,4% la croissance moyenne annuelle pour la période 2022-2027. Les disparités sont toutefois fortes entre certaines catégories de matériel qui freinent la croissance et les logiciels et les services qui propulsent le marché vers le haut.

Pour l’année 2023, IDC s’attend ainsi à un recul de 9,4% sur le marché des appareils, qui devrait malgré tout commencer à rebondir au dernier trimestre avec le reflux progressif de l’inflation. En revanche les entreprises maintiennent prioritaires leurs investissements consacrés au cloud et à la cybersécurité.

« Il y a un signe clair que le marché européen des TIC reste résilient même dans des périodes de volatilité et d’incertitude économique », déclare dans un communiqué Lubomir Dimitrov, responsable de la recherche sur les logiciels chez IDC. « La performance du marché global des TIC pourrait être encore meilleure cette année, car des domaines technologiques tels que les logiciels et les services devraient maintenir une trajectoire fortement positive, tandis que les mauvaises performances de certaines catégories de matériel entraveront la croissance globale. »