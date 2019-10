Bénéficiant d’une envolée de 27% sur un an en prélude à la rentrée des classes, les Chromebooks représentaient le pourcentage record de 11% de tous les ordinateurs portables livrés par les principaux grossistes d’Europe occidentale en juillet et août dernier. C’est ce que rapporte le cabinet d’analyse du marché informatique Context, lequel avait relevé une part de 8% un an plus tôt.

Les ventes destinées aux réseaux de distribution grand public ont augmenté de 57% par rapport à l’année dernière, ce qui a permis d’accroître la part des Chromebook dans les ordinateurs portables destinés à ce marché, laquelle est passée de 3,5% à 6%.

Les livraisons aux revendeurs du marché de l’entreprise, y compris ceux spécialisés dans l’éducation, ont bondi de 20% par rapport à l’année précédente. Les Chromebooks représentaient ainsi pour la période juillet-août 14,3% de tous notebooks destinés à ce marché, contre 12,7% un an auparavant.

Les fournisseurs ayant bénéficié de l’envolée de la demande pour les Chromebbok sont, dans l’ordre, Acer, Lenovo, HP et Asus.

Sur un plan géographique, la demande émanait principalement du Royaume-Uni, suivi de la Suède, de l’Espagne et des Pays-Bas.

« Les Chromebooks connaissent une croissance depuis plusieurs trimestres, mais le segment reste caractérisé par une forte saisonnalité : la demande est forte au troisième trimestre, tirée par les ventes au marché de l’éducation, puis apparaît une nouvelle hausse, plus modeste, de la consommation avant les fêtes de fin d’année », commente dans un communiqué Marie-Christine Pygott, analyste principale chez Context. « Par conséquent, à l’aube du quatrième trimestre 2019, la part de Chromebook dans les ventes globales d’ordinateurs portables devrait baisser par rapport au pic de ce trimestre et continuer à chuter au cours de l’année prochaine. »