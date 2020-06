L’éditeur de logiciels et services Cloud EBP accompagne l’entreprise REJ dans la gestion de son entreprise.

Spécialiste dans les projets neuf ou de rénovation, pour les particuliers et professionnels, REJ est une entreprise de BTP qui travaille en proximité avec plus de 130 clients. Malgré la crise sanitaire, REJ a su tirer profit du contexte inédit et mettre en place une nouvelle organisation en s’appuyant sur une solution de gestion métier Cloud éditée par EBP.

Communiquer avec ses clients pour rester proche

REJ a toujours été proche de ses clients. Le critère indispensable pour s’équiper d’une solution EBP Bâtiment était le 100% cloud. En effet, le Cloud a permis d’instaurer un véritable rapport de confiance avec sa clientèle en réalisant ou modifiant ses devis en direct lors de ses rendez-vous clients. Cela a représenté un réel levier pour la relation client. Par ailleurs, dès l’annonce du confinement, REJ a mis en place des communications pour alerter les clients des reports de rendez-vous. L’entreprise a également pris les devants auprès des fournisseurs afin de s’approvisionner en cas de maintien de chantier.

Monsieur Roure, gérant de REJ, explique : “Tout s’est arrêté d’un coup. Nous n’avions pas beaucoup de temps pour nous préparer. La première étape primordiale était la prévention auprès de notre clientèle et d’entretenir avec eux une communication régulière.”

Optimiser le temps sur des sujets chronophages

Fort de sa baisse d’activité, REJ a donc tiré parti du temps disponible pour repenser ses processus afin de gagner en fluidité et en performance dans la gestion de l’entreprise. L’organisation a donc été revue pour optimiser le traitement des tâches administratives. L’entreprise a notamment pris le temps de revoir sa bibliothèque d’éléments et de concevoir de nouveaux ouvrages manquants jusqu’à présent pour faciliter toujours plus le chiffrage de ses devis. Une bonne partie de son temps a également été consacrée à la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux de l’entreprise. Un travail structurant et nécessaire pour rester au plus proche de la clientèle et penser à l’avenir de la société.

Des prévisions pour le secteur du bâtiment

Alors que le secteur du bâtiment va probablement connaître une hausse d’activité lors des 3 prochains mois, Monsieur Roure envisage un ralentissement dès l’arrivée de l’automne. Il explique son hypothèse par les achats immobiliers avant le confinement. En revanche, les prochains achats risquent d’être remis en question et impactant fortement l’activité de la construction dans le neuf.. Des scénarios à prévoir pour anticiper au mieux l’activité.

Monsieur Roure précise : “Les clients qui envisagent un achat immobilier risquent de ne pouvoir réaliser leurs projets au vu de la hausse des taux de prêt. Alors que les clients ayant effectué leur achat immobilier et qui ont eu l’autorisation de leur prêt pourront entreprendre les travaux. Le neuf risque d’avoir un impact considérable comparé à la rénovation qui bénéficie d’aides financières.“

L’éditeur EBP se positionne ainsi comme un véritable partenaire pour les entreprises du BTP. Dans le cas de REJ, l’entreprise a su rebondir en repensant son organisation et en gérant efficacement ses données administratives au sein de la solution EBP Bâtiment.