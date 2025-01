Lenovo a conclu un accord définitif pour acquérir le fournisseur de stockage israélien Infinidat. Le groupe chinois peut grâce à cette acquisition combler un manque de son offre d’infrastructure sur un segment stratégique, le haut de gamme des solutions de stockage d’entreprise. Cela complète une offre déjà assez large sur l’entrée et le milieu de gamme, notamment grâce à l’accord de partenariat noué avec NetApp depuis 2018.

Le portefeuille de stockage de données d’entreprise d’Infinidat permet aux entreprises de consolider le stockage existant en un seul système de baies hybrides InfiniBox ou de réduire plusieurs systèmes de protection des données en un seul système InfiniGuard. Il comprend aussi la solution entièrement flash InfiniBox SSA pour les charges de travail qui nécessitent un calcul intensif et une latence de l’ordre de la microseconde. L’ensemble s’appuie sur une architecture de stockage définie par logiciel (InfuzeOS) adaptée aux environnements de cloud hybride.

« Avec l’acquisition d’Infinidat, nous sommes bien placés pour accélérer l’innovation et offrir une plus grande valeur à nos clients. L’expertise d’Infinidat élargit la portée de nos produits et génère de nouvelles opportunités de croissance « , déclare dans un communiqué Greg Huff, directeur de la technologie d’ISG, la division infrastructure de Lenovo.

Les termes de la transaction n’ont pas été divulgués. Fondé en 2011 par le vétéran de l’industrie du stockage Moshe Yanai, Infinidat emploie aujourd’hui 500 personnes dont 300 dans son bureau de Waltham, dans le Massachusetts. La société a levé 370 M$ au total et a été valorisée jusqu’à 1,6 Md$ après une série C en 2017.

En s’adossant au géant informatique qu’est Lenovo (56,8 Md$ de CA en 2024 dont 8,9 Md$ dans l’infrastructure), Infinidat pourra tirer parti de son outil de fabrication, de sa base de clientèle sur les serveurs haut de gamme, de sa force commerciale et de son écosystème de partenaires.

« Infinidat propose des solutions de stockage d’entreprise primées qui offrent une expérience client exceptionnelle avec des SLA garantis, des performances, une disponibilité, une cyber-résilience et une rentabilité inégalées à l’échelle du pétaoctet », a déclaré Phil Bullinger, PDG d’Infinidat. « Grâce aux vastes capacités mondiales de Lenovo, nous sommes impatients d’élargir la valeur que nous offrons aux clients entreprises et fournisseurs de services dans les environnements multi-cloud sur site et hybrides. »