Lenovo 360, le nouveau portail pour les partenaires de distribution du fournisseur chinois de matériel informatique, s’est fait attendre, mais son lancement est désormais officialisé pour janvier 2022.

L’introduction de ce nouvel outil – présenté en juin dernier – fait suite à la réorganisation de la société en trois entités commerciales : le groupe Dispositifs intelligents, le groupe Solutions d’infrastructure et un nouveau groupe Solutions et services.

C’est dans le cadre de la nouvelle branche Solutions et services, dirigée par l’ancien président de Lenovo, Ken Wong, que l’entreprise propose ses offres « as-a-service », y compris Device-as-a-Service. Et ce sont ces offres que le nouveau portail partenaires vise à mettre en avant alors même que les entreprises s’orientent de plus en plus vers un modèle de consommation « everything-as-a-service ».

« Certains de nos partenaires souhaitent diversifier leurs sources de revenus en se concentrant davantage sur les services ou les solutions », déclare Pascal Bourguet, responsable mondial du channel de Lenovo. « Lenovo 360 facilite l’accès à notre gamme complète de produits et de solutions et donnera aux partenaires la possibilité de poursuivre ces objectifs, tout en continuant à offrir à nos partenaires axés sur les PC et les infrastructures tout ce qu’ils demandent. » Et d’ajouter : « Les solutions qui prennent en charge de nouvelles normes telles que le travail à distance et d’autres modèles de travail hybrides seront désormais disponibles pour le réseau de distribution dans une structure unique. »

En septembre dernier, Lenovo a élargi son modèle de consommation évolutif « en tant que service », en étendant son offre TruScale à de nouveaux PC portables, tablettes, écrans, périphériques et accessoires.

Aujourd’hui, le fournisseur affirme que les programmes « Better Together » et « TruScale Accelerator » d’accélération des remises offrent aux partenaires la possibilité d’augmenter leurs revenus jusqu’à 30%.