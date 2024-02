Dans son dernier billet de blog, l’ingénieur informatique Mattsi Jansky s’exprime à propos des grands modèles de langage (LLM) et rappelle en quoi l’intelligence artificielle (IA) n’a en fait rien d’intelligent : « Rappelez-vous bien de ce que sont les LLM », prévient-il. « C’est un modèle probabiliste qui tente de deviner quelle série de mots pourrait sembler plausible par la suite. L’IA n’a aucune idée de ce qui est bien ou mal. Il n’existe aucun moyen de l’empêcher de mentir car le modèle ne fait pas de différence entre une réponse correcte et une réponse incorrecte ». « Bref, les LLM sont le chaos incarné. Ils n’ont aucun sens du vrai ou du faux mais font un travail remarquable pour nous faire croire qu’ils sont intelligents alors qu’ils produisent souvent des mensonges, des obscénités ou des absurdités ».

Mattsi Jansky se montre très sceptique quant à la mode actuelle de décliner l’IA à toutes les sauces : « L’IA pour le toilettage des chiens, un miroir qui vous fait des compliments, une brosse à dents qui vous explique comment mieux vous brosser les dents pendant que vous l’utilisez… Suis-je le seul à penser que ces produits ne correspondent pas exactement à une grande vision ? (…) Si ChatGPT est si révolutionnaire, où sont les produits vraiment révolutionnaires ? »

Il est loin d’être le seul à exprimer son scepticisme face à l’extrême engouement actuel pour l’intelligence artificielle.

Torsten Sløk, partenaire et économiste en chef de la firme de gestion de patrimoine Apollo Global Management, évoque une bulle économique liée à l’IA. Il estime que « les 10 premières entreprises du S&P 500 sont plus surévaluées aujourd’hui que ne l’étaient les 10 premières entreprises pendant la bulle technologique du milieu des années 1990 ». Selon cet économiste formé à la prestigieuse Université de Princeton, avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur IT, la probabilité que la Réserve fédérale américaine (Fed) surprenne les marchés en corrigeant le tir actuel est supérieure à 50%. Il parle d’un « équilibre fragile » à l’heure actuelle. Son avertissement a été publié après que Nvidia, fabricant de puces dédiées à l’IA, ait enregistré la plus forte hausse de capitalisation boursière de l’histoire la semaine dernière, soient 277 milliards de dollars en une seule journée.