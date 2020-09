Veritas Capital, la société de capital-investissement qui a annoncé en mars qu’elle achèterait les activités consacrées à la santé et aux services sociaux aux Etats-Unis (à l’exclusion des logiciels pour fournisseurs de soins de santé cédés à l’Italien Dedalus pour 525 millions de dollars) pour 5 milliards de dollars en espèces), a indiqué que celle-ci serait baptisée Gainwell Technology lors de la clôture de l’opération le 1er octobre, rapporte CRN. Le fonds d’investissement basé à New York, a également déclaré que Paul Saleh (photo), l’actuel vice-président exécutif et directeur financier de DXC Technology, prendra alors les rênes de la nouvelle société.

La décision de se séparer de cette division remonte à la fin de l’année dernière, lorsque DXC Technology a annoncé vouloir se désengager de trois de ses activités afin de renforcer ses finances en se concentrant sur ses services de base.

DXC a été créé en avril 2017 à la suite de la fusion de CSC et de l’activité de services aux entreprises de Hewlett Packard Enterprise.

Selon Veritas Capital, le nom « Gainwell » témoigne de l’engagement de la future entreprise à améliorer les résultats de santé aux États-Unis grâce à des solutions technologiques innovantes et à leur support.

Interrogé par nos confrères, Ramzi Musallam, CEO et managing partner de Veritas Capital, a fait savoir qu’il se réjouissait de soutenir Gainwell Technologies. « Le choix de Gainwell reflète la véritable vision de la nouvelle société. Son expertise reconnue et ses capacités technologiques complètes bénéficieront en outre de l’esprit d’entreprise d’une société indépendante alors qu’elle ouvre la voie au développement, à la mise en œuvre et à la fourniture de technologies innovantes et vitales pour ses clients et les communautés qu’elle sert », a-t-il déclaré dans un communiqué.