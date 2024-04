Cinq ans après sa création, Pigment vient de lever 145 millions de dollars en série D. Cet important tour de table, rare pour une startup française du logiciel, permet à l’entreprise de dépasser le milliard de dollars de valorisation et d’entrer dans le club fermé des licornes. Comme pour la précédente Série C de 88 M$ en 2023, le tour de table est conduit à nouveau par Iconiq Growth, avec le soutien renouvelé d’IVP, Meritech et Felix Capital. Sandberg Bernthal Venture Partners, la holding de Sheryl Sandberg (ex-COO de Facebook) fait également son entrée au capital.

La startup cofondée par Eléonore Crespo et Romain Niccoli (ex Criteo) (photo) explique l’attrait des investisseurs par ses performances, avec un chiffre d’affaires récurrent annuel qui a triplé l’an dernier. Après avoir ouvert un bureau à New York, la société tire désormais plus de la moitié de ses revenus des États-Unis et a séduit de nouvelles marques mondiales comme Unilever, Merck, Keolis, Kayak et Datadog.

Coté produit, la plateforme SaaS a su élargir son périmètre fonctionnel, de la pure fonction de planification financière des débuts, aux équipes de ventes, RH et à la chaine d’approvisionnement, pour proposer un tableau de bord plus complet aux équipes dirigeantes.

« Tout ce que nous faisons du point de vue du produit est conçu pour simplifier la prise de décision et accroître l’agilité à grande échelle », commente dans un communiqué Romain Niccoli, co-directeur général de Pigment. « Cela couvre tous les éléments du développement de produits, depuis une expérience utilisateur alimentée par l’IA, jusqu’à l’innovation sur l’infrastructure de base de Pigment, pour fournir les solutions évolutives et fiables que les entreprises attendent. »

Avec les 397 M$ levés depuis sa création, Pigment dispose d’un trésor de guerre pour poursuivre les développements de sa plateforme, développer ses équipes, qui devraient passer de 400 à 600 collaborateurs cette année et accélérer son internationalisation.

Dans le dernier top 250 des éditeurs français d’EY, Pigment pointait à la 205eme position sur la base d’un chiffre d’affaires de 4,5 M€ en 2022. Avec la dynamique de croissance et les puissants moyens dont disposent la startup, on peut s’attendre à la voir vite approcher du top 100.