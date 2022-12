Numeum et le syndicat des TPE-PME du Numérique (ex Cinov Numérique) ont annoncé leur fusion. Les deux organisations professionnelles représentatives des entreprises du numérique ont fait ce choix pour éviter la redondance de leurs actions et porter plus fort la voix des acteurs de l’écosystème. Ensemble, ils représentent désormais 2 500 entreprises qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total du secteur du numérique en France. Numeum résulte elle-même de la fusion entre Syntec Numérique et Tech In France en juin 2021.

« Numeum est né de l’ambition de créer des synergies entre tous les acteurs de l’écosystème et notre rapprochement avec le syndicat des TPE-PME du Numérique s’est donc imposé comme une évolution naturelle », commentent dans un communiqué Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, les coprésidents de Numeum. « Il s’agit d’une étape importante pour renforcer notre action en région au service d’un numérique responsable et pour accompagner la forte croissance des acteurs de l’écosystème. C’est en étant unis autour de ce qui fait nos forces que nous saurons donner toute sa place au numérique en France et en Europe. »

Avec cette nouvelle phase de consolidation, Armony Altinier et Alain Assouline, respectivement administratrice et ancien président du syndicat des TPE-PME du Numérique, rejoignent le conseil d’administration de Numeum. Par ailleurs une nouvelle commission ITPME (Indépendants, TPE et PME) est créée et placée sous la présidence de Renaud Tisserant, successeur d’Alain Assouline à la présidence du syndicat. Il déclare dans le communiqué vouloir mettre l’accent sur « une politique forte en matière de formation et d’inclusion ».

Numeum vient d’actualiser son étude sur le secteur du numérique. Elle prévoit que sa croissance frôlera les 6% en 2023 pour atteindre 64,5 Md€. Elle rappelle aussi que le secteur a été à l’origine de près de 35 000 créations nettes d’emplois l’an dernier.