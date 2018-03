Constructeur et intégrateur de solutions de vidéosurveillance depuis 40 ans, le groupe TEB annonce la mise à disposition sous la marque Pryntec de son offre à l’intention d’un réseau de distribution indirect en cours de recrutement. Société de 195 salariés réalisant 30 M€ de chiffre d’affaires annuel, TEB espère fidéliser rapidement une centaine d’intégrateurs IT et d’installateurs telecom autour de son offre. La promotion de cette marque et le recrutement de ce réseau de distribution ont été confiés à Emmanuel Dubois (ex-Integrasys), qui a rejoint TEB l’été dernier en tant que directeur channel et marketing de Pryntec.

Pryntec mise notamment sur quelques-une des solutions phares de TEB, comme sa borne vidéo mobile, solution de surveillance pour événements éphémères en milieu urbain ne nécessitant aucun câblage ni génie civil, ou sa solution de caméra robotisée TUB camera, pour séduire le marché. Le fournisseur vise notamment des marchés tels que les transports, les datacenters ou le milieu urbain, identifiés comme des secteurs à fort potentiel pour ses solutions.

Pryntec met également en avant le caractère innovant de ses solutions, le fait que la société TEB soit 100% française et qu’elle maîtrise sa R&D. Surtout, Emmanuel Dubois met en exergue les opportunités de services additionnels et les marges que l’offre Pryntec est susceptible d’assurer à ses partenaires. Les solutions Pryntec nécessitent un accompagnement des clients en conseil, installation et en formation des utilisateurs. Des compétences que la marque va s’attacher à valider en annonçant ces jours-ci un programme partenaires et des certifications.