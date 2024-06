L’autorité britannique de régulation de la concurrence (Competition and Markets Authority) regarde de près le projet de rachat de Juniper Networks par HPE. Elle a pris note du fait que la transaction de 14 milliards de dollars est critiquée par certains actionnaires, au motif que Juniper aurait dissimulé des informations importantes aux investisseurs.

Une déclaration officielle affirme : « L’autorité de la concurrence et des marchés (CMA) vérifie que cette transaction, si elle est mise en œuvre, entraînera la création d’une situation de fusion pertinente en vertu des dispositions relatives aux fusions de la loi de 2002 sur les entreprises. Elle examine si – dans l’affirmative – la création de cette situation est susceptible d’entraîner une diminution substantielle de la concurrence sur un ou plusieurs marchés de biens ou de services au Royaume-Uni ».

En effet, l’activité réseau de HPE pourrait représenter plus de la moitié de son bénéfice d’exploitation annuel avec cette acquisition, ce qui pose question quant à l’impact sur le paysage concurrentiel.

De son côté, HPE déclare : « Nous nous efforçons de mener à bien tous les examens nécessaires et d’obtenir l’autorisation rapidement et efficacement afin de pouvoir commencer à apporter de la valeur à nos clients dès que possible. Nous prévoyons toujours de conclure l’opération d’ici la fin de l’année civile 2024 ou le début de l’année 2025 ».

La CMA invite tout commentaire de la part des concurrents et clients qui s’inquièteraient de l’évolution de l’activité de Juniper. Elle se donne jusqu’au 14 août pour décider de la suite à donner à son enquête. Par le passé, elle a forcé Meta à renoncer à l’acquisition de Giphy, a rendu la vie dure à Microsoft à l’occasion du rachat d’Activision Blizzard et a contribué à l’échec de l’acquisition d’Arm par Nvidia.