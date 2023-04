Sundar Pichai, le CEO de Google et de sa maison-mère Alphabet, a été rémunéré d’une somme de 226 millions de dollars l’an dernier, soit 800 fois plus que le salaire moyen des employé·e·s dans son entreprise. La part en actions de son salaire s’élève à 218 millions de dollars tandis que son salaire annuel de base est de 2 millions de dollars depuis 2020, selon un document récemment publié par la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis. Pour comparaison, le rapport précise que la rémunération annuelle médiane chez Alphabet se montait à 279.802 dollars en 2022.

Une telle richesse peut rendre envieux. Alphabet dépense donc 5,94 millions de dollars par an pour assurer la sécurité personnelle de son PDG.

On note que cette rémunération astronomique du CEO a un peu baissé en quelques années. En 2019, la rémunération totale de Sundar Pichai était de plus de 281 millions de dollars.

Pour rappel, Alphabet a annoncé en début d’année qu’elle supprimait près de 12.000 postes, soit environ 6% de son effectif mondial, après des mois de mesures de réduction des coûts au sein du groupe.