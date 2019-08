La messagerie reste le principal moyen de communication et le premier vecteur d’attaques. Les solutions de sécurité de la messagerie sont désormais aussi sophistiquées que celles destinées aux terminaux et aux réseaux. Les professionnels de la sécurité doivent cependant renforcer les solutions technologiques et les processus destinés à sécuriser leur messagerie pour qu’elles soient adaptées au nouveau paradigme de la messagerie électronique.



Ce livre blanc réalisé par IDC et proposé par Vade Secure revient sur les nouvelles approches en matière de sécurisation des messageries électroniques.



Télécharcher sans plus attendre Le nouveau paradigme de la messagerie impose de nouvelles approches en matière de sécurité