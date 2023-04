Les dépenses informatiques des entreprises continuent d’augmenter, selon une étude récente du cabinet IDC. Les contrats de services gérés (MSP) ont diminué en nombre en 2022 mais leur valeur a augmenté de plus de 22% en un an. Plus de 1.700 contrats de services gérés ont été signés en 2022 pour une valeur totale de plus de 125 milliards de dollars.

Au moins 60% de cette valeur contractuelle totale provient de contrats signés aux États-Unis, soit une augmentation de 8% par rapport à 2021. Cette hausse est principalement liée à des migrations cloud chez les hyperscalers. Ainsi, le contrat entre Snap et Google est estimé à plus de 700 millions de dollars. Autre exemple : l’accord entre Boeing et AWS s’élève à 400 millions de dollars environ.

28% de cette valeur contractuelle totale provient d’Europe de l’Ouest, soit une baisse de près de 6% en 2022 par rapport à l’an précédent. Parmi les plus gros contrats dans cette région du monde, celui entre la Bourse de Londres et Microsoft s’élève à 2,8 milliards de dollars. Celui entre UBS et Microsoft est estimé à environ 750 millions de dollars, selon IDC.

« Nous voyons de plus en plus d’organisations mettre à niveau leur infrastructure informatique en tirant parti du cloud, de l’intelligence artificielle (IA) et de la sécurité », commente le rapport d’IDC. « La pandémie a également forcé les organisations à se digitaliser. Ce changement de paradigme a provoqué l’augmentation des dépenses informatiques observée en 2022 ».

Même en 2023, les dépenses informatiques ne devraient pas baisser. IDC répertorie déjà plus de 2.300 contrats de services gérés d’une valeur de 122 milliards de dollars. Ce nombre inclut environ 130 contrats d’une valeur supérieure à 100 millions de dollars.