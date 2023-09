Selon une étude du cabinet IDC, les revenus mondiaux du marché des ‘appliances’ de sécurité ont augmenté de 7,6% au deuxième trimestre 2023 et s’élèvent à plus de 4,2 milliards de dollars. Les livraisons en volume ont augmenté de 22% en glissement annuel. Sur ce marché, la croissance des revenus dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) est de 11,8% en glissement annuel.

Fortinet devient le leader du marché des appliances avec des revenus en hausse de plus de 20% pour 897,6 millions de dollars de chiffre d’affaires. Palo Alto Networks, avec 883,6 millions de dollars de revenus (+11,1%), Huawei, avec 144,9 millions de dollars de revenus (+9,4%), Cisco, avec 535,9 millions de dollars de revenus (+6,3%) et Check Point, avec 315,8 millions de dollars de revenus (+0,8%), complètent le top 5 en termes de parts de marché.

Les livraisons d’UTM et de pare-feu ont principalement alimenté cette augmentation de revenus.

« Les plateformes de sécurité matérielles restent un élément clé de la stratégie d’investissement en cybersécurité des clients », commente Carlo Dávila chez IDC dans un communiqué.