Après son recul de 1,1% en 2020, le marché mondial des services IT retrouve son dynamisme. IDC estime qu’il devrait dépasser 1,1 billion de dollars en 2021, en hausse de 3,4% à taux de change constant. Le cabinet d’étude se montre optimiste sur les perspectives. Il prévoit que le marché continuera de se développer en 2023 et 2024 avec une croissance annuelle comprise entre 3,8% et 4,0%. Et il rehausse ses prévisions de croissance à long terme de 4,1 à 4,3%.

Après avoir été la région la plus affectée par la crise en 2020, l’Europe tire son épingle du jeu cette année avec une croissance de plus de 3%. Sa reprise alimente d’ailleurs environ 30% de la croissance annuelle mondiale. Ce rebond est alimenté par de nombreux facteurs : amélioration des perspectives économiques, plans de relance et politiques d’investissement à long terme en faveur de la transformation numérique et des nouvelles industries, adoption rapide du cloud… C’est pourquoi IDC se dit convaincu que la région continuera de croître au-dessus de 3% au cours des années à venir.

Le taux de croissance de l’Europe centrale et orientale (PECO) a également été ajusté à la hausse en conséquence : IDC estime que le taux de croissance des PECO reviendra à son niveau d’avant la pandémie (9 % et plus) d’ici la fin de l’année en raison de sa base relativement petite et du rebond rapide de la Russie.

Le marché des services aux USA est un peu moins actif qu’anticipé. IDC abaisse légèrement sa prévision à 2,4% de croissance cette année. Le cabinet note que les projets, les services gérés et les services de support se redressent et anticipe 3,7% de croissance en 2022.

Dans la zone Asie/Pacifique, IDC table sur une croissance de l’ordre de 2 à 3 % pour les grandes économies comme le Japon, la Corée du Sud et l’Australie mais supérieures à ce niveau pour de plus petites comme Singapour ou la Nouvelle-Zélande.

Le marché des services en Chine profite lui d’un fort effet de rattrapage. IDC réajuste sa croissance à 11% mais insiste sur le caractère non durable de la demande. Le cabinet anticipe qu’il tombera à seulement 4% en 2022, avant de retrouver sa trajectoire de croissance normale.

« Le besoin de transformation numérique, la pression sur les talents accentuée par la pandémie, les perturbations de la chaine d’approvisionnement, la perte de politiques monétaires, ont créé l’impulsion et l’attraction parfaites pour les acheteurs d’entreprises ; par conséquent, nos perspectives de croissance à long terme pour le marché des services informatiques et commerciaux restent optimistes », conclut Xiao-Fei Zhang, directeur de recherche chez IDC.