Le cabinet d’analyse Technology Business Research (TBR) affirme, qu’en 2023, les partenaires proposant des services et solutions basés sur le cloud auront un rôle central à jouer. « Des revenus seront générés par le biais d’engagements d’intégration de systèmes, de fournisseurs indépendants de logiciels (ISV), de fournisseurs de services gérés et de revendeurs ». Et d’ajouter qu’« étant donné que des charges de travail plus importantes ont été déplacées vers le cloud, le besoin de solutions complémentaires, comme la gestion des données et la sécurité, a augmenté. »

TBR estime que les ventes de logiciels sur les plateformes de géants tels qu’Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google et Salesforce ont dépassé les 50 milliards de dollars en 2022. Le cabinet prévoit que ce chiffre augmentera de 25% l’an prochain.

« Les fournisseurs de cloud pourraient être confrontés à des cycles de vente légèrement plus longs, à un examen financier plus approfondi et à une négociation accrue des contrats », ajoute le cabinet dans un communiqué. « Les avantages de l’agilité et de l’innovation seront au cœur des décisions d’achat de cloud mais l’attention portée au coût sera supérieure aux années précédentes ».