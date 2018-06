L’an dernier, les entreprises ont investi 28,5 milliards en logiciels d’infrastructures et en middlewares (AIM) dans le monde. C’est 12,1% de plus qu’en 2016. Pour Gartner, qui publie ces chiffres, c’est la migration vers les plateformes et services cloud, l’IoT, l’intérêt des entreprises pour l’intelligence artificielle, l’analytique en temps réel et les APIs qui sont à l’origine de cette hausse. « Les applications d’infrastructures sont la base sur laquelle les organisations bâtissent leurs projets numériques », explique dans un communiqué Fabrizio Biscotti, vice-président chargé de recherche chez Gartner. « Plus les entreprises migrent vers des business models digitaux, plus grand est le besoin d’applications d’infrastructures modernes afin de relier données, logiciels, utilisateurs et hardware afin de délivrer de nouveaux services ou produits digitaux. »

Selon le cabinet d’analyse, la croissance du marché de l’AIM devrait encore être plus forte en 2018, puis ralentir les années suivantes pour se situer aux environs de 5% en 2022. Le dynamisme du marché permet de faire plus de place aux challengers estime Gartner. Selon le cabinet d’analyse, les fournisseurs d’iPaaS, d’outils d’intégration open source et/ou bon marchés menacent la position dominante des fournisseurs traditionnels.

Bien que constituant une faible part du marché actuel, le segment de l’iPaaS connaît la plus forte croissance. Après une hausse de 60% sur un an, il a franchi pour la première fois le seuil du milliard de dollars en 2017. Cette année, la croissance devrait atteindre 72%. Pour Gartner, ce segment a entamé sa consolidation, notamment avec l’acquisition de MuleSoft par Salesforce. Ce mouvement devrait se poursuivre.

Selon Fabrizio Biscotti, les fournisseurs qui tireront leur épingle du jeu sont ceux qui proposent des offres complémentaires aux logiciels traditionnels existants dans la plupart des grandes entreprises.

Le marché de l’AIM est encore dominé par IBM qui détient 21,5% de part de marché malgré une assez modeste croissance de 2,7%. En deuxième position on trouve Oracle dont la part de marché stagne (+0,6%). En revanche, Salesforce enregistre une croissance de 31,9% ce qui lui concède une part de marché de 6,3%, laquelle pourrait encore s’accentuer avec l’acquisition de MuleSoft. Derrière on trouve Microsoft avec une croissance de 6,9% et une part de marché de 4,7%. C’est toutefois le dernier du Top 5, Amazon, qui enregistre la plus forte progression avec +119,3%.

AIM Software Market Share by Revenue, Worldwide, 2016 and 2017 (Millions of Dollars)

Company 2016 Revenue 2017 Revenue 2016-2017 Growth (%) 2017 Market Share (%) IBM 5,963 6,124 2.7 21.5 Oracle 3,127 3,147 0.6 11.1 Salesforce 1,353 1,785 31.9 6.3 Microsoft 1,239 1,325 6.9 4.7 Amazon 382 839 119.3 2.9 Other Vendors 13,297 15,221 14.5 53.5 Total 25,361 28,440 12.1 100.0

Source: Gartner (June 2018)