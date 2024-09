Selon le cabinet d’études IDC, le marché mondial des appliances de sécurité a augmenté de 0,5% sur un an au second trimestre pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Il a pratiquement stagné alors qu’il était en hausse de 5,2% sur l’ensemble de l’année 2023. Par ailleurs, le marché s’est contracté de 4,3% en volume avec seulement 1 million d’unités livrées. En valeur, il s’est toutefois redressé de 5% entre le premier et le second trimestre.

Si les appliances de sécurité ne sont plus épargnées par la faiblesse de la demande, IDC est convaincu qu’elles resteront un élément clé des investissements en cybersécurité.

« L’inclusion croissante de capacités d’IA au-dessus des produits de sécurité réseau, tels que les pare-feu/UTM, améliorera leurs performances pour protéger différents environnements contre des menaces avancées en constante évolution », souligne Carlo Davila, analyste chez IDC. « De plus, l’augmentation du débit et l’amélioration de l’efficacité énergétique garantiront que les appareils de sécurité continueront à jouer un rôle essentiel dans les stratégies de cybersécurité. »

Concernant le top 5 des fournisseurs, Palo Alto Networks enregistre la meilleure progression avec une croissance de 7,8%, qui lui permet de s’emparer de la première place avec une part de marché de 22,4%. Fortinet décroche de 9% et est relayé à la seconde place avec 19,2% de parts de marché. Cisco conserve la troisième place avec 4,5% de croissance et 13,2% de part de marché. Suivent Check Point (+5,8%) et Huawei (+1,2%), avec respectivement 7,9% et 3,5% de part de marché.