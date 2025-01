Le marché de l’emploi dans l’informatique a continué de se contracter en 2024 mais moins rapidement que l’année précédente, selon le cabinet de conseil IT Janco Associates.

« Bon nombre de processus autrefois manuels sont désormais automatisés. Lorsque des exceptions sont constatées, les alertes sont envoyées à l’équipe technique pour résoudre le problème », analyse Victor Janulaitis, le PDG de Janco. « Avec toutes les nouvelles avancées technologiques dans l’IA et l’automatisation, de nombreux emplois ont été supprimés ». Et le PDG de Janco d’élaborer : « Les ESN ne sont plus peuplées de secrétaires, d’opérateurs de saisie de données, d’agents de suivi administratif et d’un énorme personnel de service d’assistance. Les nouveaux rôles sont plutôt ceux d’architecte de données, de développeur d’IA, de spécialiste du e-commerce ».

Près de 71.000 postes techniques dans le secteur informatique ont été supprimés aux Etats-Unis au cours des deux dernières années, précise l’étude de Janco. Toutefois, seules 22.300 suppressions ont eu lieu en 2024, contre 48.600 en 2023.

La demande reste forte pour toute personne ayant des compétences en intelligence artificielle (IA) et en cybersécurité. Après une vague de recrutements dans les grandes entreprises du numérique, les embauches ont plutôt lieu dans les entreprises de taille intermédiaire et PME, note le cabinet.

Les données de Janco recoupent celles de la dernière étude de CompTIA sur l’emploi dans le secteur IT. Selon CompTIA, le taux de chômage dans ce secteur n’était que de 2% en novembre 2023 aux Etats-Unis, deux fois moindre que le taux de chômage national.

Y a-t-il pour autant lieu de se réjouir d’un taux de chômage si bas dans le secteur ? L’étude « Future of Jobs 2025 » du Forum économique mondial estime que 41% des directions d’entreprises dans le monde entier prévoient de réduire leurs effectifs d’ici à 2030 en raison de l’adoption de l’IA. Une prédiction qui suscite des craintes auprès des travailleur·se·s humain·e·s.