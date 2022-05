Citrix continue de pousser son offre Desktop-as-a-Service (DaaS) pour répondre aux besoins des travailleurs à distance et du travail hybride. Après l’avoir proposée sur Microsoft Azure, la firme de Fort Lauderdale annonce sa disponibilité via la Marketplace de Google Cloud. Elle entend ainsi faciliter la transition pour les entreprises qui disposent de solutions Citrix VDI sur site et veulent passer au DaaS sur le cloud public.

Pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises, Citrix décline toutefois son offre DaaS en deux versions. La première appelée « DaaS hybride », permet de concilier l’utilisation sur site et son expansion dans le cloud. La seconde, le « DaaS pour les hyperscalers », cible en priorité les entreprises qui se lancent dans leurs premières initiatives cloud. Citrix la présente comme une solution clé-en-main, qui permet le déploiement rapide d’applications et de bureaux virtuels sur les clouds publics Microsoft Azure ou Google Cloud.

L’offre pour Google Cloud se décline elle-même en deux versions. Une version Standard pour les entreprises qui se lancent dans le DaaS et cherchent une solution complète mais simple et abordable. Et une version Premium pour les entreprises plus expérimentées, qui cherchent à moderniser et sécuriser leur installation. Cette dernière fournit aux administrateurs des outils de migrations, de provisionnement rapide et d’optimisation. Dans le cas de la version Standard comme dans celui de la version Premium, la facturation passera par Google avec une facture unique pour les dépenses DaaS et cloud.

Citrix annonce par ailleurs la disponibilité de son service de portabilité d’images pour Google Cloud. Ce dernier, qui automatise le déploiement d’une image principale existante vers le cloud, simplifie la migration, rationalise la gestion des images et apporte des fonctions de reprise après sinistre et de continuité des activités.

« Les entreprises s’orientent rapidement vers l’adoption du travail hybride, et l’informatique a besoin d’un moyen efficace, rentable, sécurisé et flexible », commente dans un communiqué Carisa Stringer, la vice-présidente du marketing produit chez Citrix. « En collaboration avec Google, nous nous engageons à fournir des solutions et des ressources qui simplifient et accélèrent le processus et produisent des résultats. »