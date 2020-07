Soutenu par le fonds londonien Horizon Capital, Sabio Group annonce l’acquisition du Français Coverage. Le Britannique réalise ainsi sa troisième acquisition cette année après celles de l’Espagnol Team Vision en janvier et de Twilio au Royaume-Uni deux mois plus tard. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Sabio Group indique dans un communiqué que cette opération soutient son objectif de devenir le premier acteur sur le marché européen de l’expérience client et ajoutera une dimension significative à ses opérations françaises.

Créé en 2007 et basé à Châtenay-Malabry, Coverage Group est partenaire Genesys Gold, Avaya Edge, Oracle Gold et Broadsoft. La société, membre du réseau Resadia, aide les organisations à travers la France à intégrer des solutions d’expérience client basées sur le cloud au cœur de leur stratégie numérique. Coverage Group propose également une offre de communications complète avec des liaisons voix et données ainsi que des services VPN acheminés sur des liaisons de couche 2 entièrement sécurisées, le tout soutenu par le centre d’opérations réseau en temps réel de l’entreprise. Le groupe francilien revendique des clients tels qu’ENGIE, BEA, EBP, Emil Frey, Pierre Fabre, Pierre & Vacances, Sitel ou Teleperformance.

«Cette acquisition est un ajout stratégique très important pour le Groupe Sabio et nos clients à plusieurs égards. Cela signifie que nous avons maintenant construit une présence et une base de clients importantes en France, cela renforce encore notre expertise et notre relation avec Genesys et Avaya et, plus important encore, une équipe et un ensemble de clients fantastiques font désormais partie du groupe Sabio », commente dans le communiqué le président et CEO de Sabio Group, Jonathan Gale. « L’équipe de Coverage a fait un travail absolument fantastique pour aider ses clients nouveaux et existants à migrer vers le cloud. On lui doit le plus grand déploiement de Genesys Pure Cloud en Europe. C’est ce type d’expertise qui aidera Sabio à consolider sa position de premier fournisseur européen de services complets pour l’expérience client, en ajoutant encore plus de profondeur à nos compétences et connaissances spécifiques au cloud. »

« Alors que les organisations à travers la France cherchent de plus en plus à tirer parti des dernières technologies de cloud public et de libre-service basées sur l’IA, c’est le moment idéal pour Coverage Group de rejoindre Sabio Group et de proposer une proposition encore plus solide », ajoute de son côté Julien Jardin, PDG de Coverage Group.