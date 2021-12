Le spécialiste des infrastructures de centres de contact Genesys annonce avoir bouclé un nouveau tour de table de 580 millions de dollars. Il a été conduit par Salesforce Ventures avec la participation de ServiceNow Ventures, Zoom Video Communications, BlackRock, D1 Capital Partners et un autre grand gestionnaire de fonds mutuels de la côte ouest des États-Unis dont le nom n’a pas été divulgué. Cette offre valorise Genesys à 21 milliards de dollars.

On remarque parmi les investisseurs Zoom, qui a échoué le mois dernier à acquérir Five9, un concurrent de Genesys, pour 15 milliards de dollars. Le marché des centres de contact et de l’engagement client est porteur avec l’accélération de la bascule des communications dans le cloud suite à la pandémie. Ce qui renforce l’appétence déjà forte des investisseurs pour ce secteur, avec à la clé des valorisations qui s’envolent.

En moins de dix ans la valorisation de Genesys a été multipliée par plus de dix. En 2012, Permira avait racheté l’activité à Alcatel-Lucent pour seulement 1,5 milliard de dollars. Quatre ans plus tard la valorisation grimpait à 3,8 milliards de dollars après que le fond Hellman & Friedman ait investi 900 millions de dollars pour une participation de 24%.

Basée à San Francisco, Genesys revendique plus de 11 000 clients dans le monde et compte parmi ses références des géants comme Paypal, Axa ou Microsoft. L’entreprise va utiliser les fonds pour enrichir son offre, notamment dans le domaine du marketing de l’IA. Elle a déjà annoncé la semaine dernière l’acquisition de deux spécialistes Pointillist et Exceed.ai. Son ambition est de devenir le champion du marché de « l’expérience en tant que service » à l’échelle mondiale.